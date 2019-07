Ed Sheeran rejoint Travis Scott en plein concert pour un duo au sommet (VIDEO)

Il y a quelques jours, Ed Sheeran livrait au monde entier le clip de Antisocial, son duo avec Travis Scott issu de son EP intitulé No.6 Collaborations Project. Ce morceau s'ajoute à quatorze autres collaborations avec des artistes très célèbres tels que Justin Bieber, Khalid ou encore Bruno Mars qui viendront composer le dernier opus de l'un des chanteurs les plus prolifiques de sa génération. Et comme si la sortie de ce clip déjà visionné plus de 14 millions de fois en seulement quelques jours ne semble pas suffire à Ed Sheeran, ce dernier a tout simplement décidé de venir chanter aux côtés de son ami Travis Scott lors de son passage à Londres.

ANTISOCIAL LIVE FOR THE FIRST TIME WITH ED SHEERAN ‼️‼️#TRAVISONTOUR @trvisXX pic.twitter.com/OVZ5fHAFSZ — ASTROWORLD EUROPE ???? (@TRAVISONTOUR) 16 juillet 2019

Last night @trvisXX live in London was unreal! Even @edsheeran pulled up to perform Antisocial. pic.twitter.com/7QevqFe0ml — Marika Malliaris (@HeyMixi) 17 juillet 2019

En effet, comme on peut l'apercevoir sur les vidéos publiés par les spectateurs présents à l'O2 Arena de la capitale anglaise, l'interprète de Shape Of You a tenu à surprendre toute l'assemblée en venant chanter en live, pour la toute première fois, le titre Antisocial aux côtés de son ami rappeur. Un moment totalement dingue que ne sont pas près d'oublier les fans des deux artistes.