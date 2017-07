C’est l’annonce qui va chambouler la terre entière pour les 17 ans à venir, Ed Sheeran, notre Ed Sheeran, a pris la lourde décision de… quitter Twitter ! L’artiste s’est confié au quotidien britannique The Sun « je ne peux pas lire ce qu’il s’y passe », pauvre bibou ! Les haters auront eu raison d’Ed et nous savons à quel point vous êtes chamboulé, si si on le sait ! Ed Sheeran rajoute, « Quand j’y vais, il n’y a que des gens qui disent des choses méchantes… Un commentaire peut ruiner votre journée… Je me tapais la tête contre les murs pour essayer de comprendre pourquoi les gens ne m’aimaient pas » ! Terrible nouvelle donc, enfin, surtout pour ses 19 millions de followers, car pour le chanteur du tube « Shape Of You », disons qu’il n’a pas besoin de ça pour kiffer sa vie !

Courage Ed, on est tous avec toi ! Et pour ses plus grands fans, pas de panique, Ed Sheeran est en tournée partout et tease déjà son prochain album !