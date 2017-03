Alors que Shape Of You a été au cœur de nombreuses polémiques de plagiat - Ed Sheeran a d'ailleurs récemment reconnu des similarités avec un célèbre tube des années 80 - elle n'en reste pas moins une chanson efficace. Si elle bat toutes sortes de records, elle a également fait l'objet d'une vidéo étonnante qui a fait le tour de la toile ! Un jeune couple anglais a, en effet, posté sur Twitter une capsule de quelques secondes démontrant comment Shape Of You est une berceuse redoutable ! Gracie Nye est un bébé de deux ans souffrant d'une dysplasie de la hanche. Sa maladie l'oblige à porter un corset qui la gêne énormément.

@edsheeran @LivEchonews @joannenye15 Our baby loves Ed Sheeran! Perfect for calming her down! Shame she cant come to see him on #dividetour pic.twitter.com/S9hGvnphGM — Gareth Nye (@ganye91) 21 mars 2017

Incapable de véhiculer sa frustration autrement que par les pleurs, ses parents ont trouvé un moyen implacable de la calmer : lui faire écouter Shape Of You ! Dans la vidéo, on peut effectivement voir la petite Gracie se calmer instantanément dès que se jouent les premières notes du tube d'Ed Sheeran. Et selon les dires de son père, cela fonctionne à chaque fois :" Nous pensions que c'était juste une coïncidence [...] mais il semblerait que Shape Of You et Perfect, issues de son dernier album, soient ses préférées. Je pense qu'elle doit être sa plus jeune fan !" Après avoir consolé une de ses fans, bannie de Facebook pour avoir reprise une de ses chansons, Ed Sheeran se révèle être un babysitter incroyable !