Ed Sheeran & Heinz, la publicité à ne pas manquer (VIDEO) 

On ne le sait, Ed Sheeran s'est associé à Heinz pour sortir une édition limitée de Ketchup. Et pour fêter ça, il fallait bien un petit spot commercial. Bonne nouvelle, Ed Sheeran l'a fait ! Et le petit bonus, c'est que visiblement, on lui doit le scénario de cette publicité plutôt drôle :

Imaginez-vous entrer dans un magnifique restaurant 5 étoiles et commander un repas préparé par un chef étoilé. Jusque là, tout va bien. Vous ne comprenez même pas l'intitulé du plat. En tout cas, c'était le cas d'Ed Sheeran lorsque le serveur lui a apporté son plat. Et pour le relever, le chanteur sort... son Ketchup Heinz* ! On vous laisse imaginer l'effroi du personnel ! En attendant, vous saurez qu'il faut toujours emmener son Ketchup !