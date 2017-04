On a attendu Ed Sheeran pendant un an et clairement, le jeu en valait la chandelle : le chanteur britannique est revenu avec un troisième album éclectique et réussi. Divide s'est propulsé en tête des charts et ses trois lead singles sont la preuve de son succès : Shape of You, Castle On The Hill et Galway Girl se sont imposés comme les tubes du moment. Actuellement en tournée, Ed Sheeran défend ce nouvel opus en Europe et pour l'instant, il a réalisé un sans faute. Mais, et si le britannique quittait le milieu après cette tournée ?

"Ed a réalisé tout ce qui était possible en musique", a déclaré une source proche au Daily Star. "Il aime vraiment ce qu'il fait et profite de son succès mais en même temps, il voudrait retrouver une vie un peu plus normale". Dans une récente interview, le chanteur avait confié que s'il avait des enfants, il arrêterait de tourner afin de faire passer sa famille au premier plan. Evidemment, il n'en n'est pas là ! Mais sachez que si Ed Sheeran décidait de fonder une famille, il pourrait mettre cinq ou dix ans avant de ressortir un disque. Evidemment, ce que confie cette "source" n'est pas à prendre pour argent comptant. Le seul à savoir ce qu'il fera, c'est l'intéressé.