Ed Sheeran prépare un nouveau feat... mais, avec qui ?

Il y a quelques semaines, Ed Sheeran et Justin Bieber faisaient une entrée fracassante dans les charts avec I Don't Care - LE titre de l'été. En quelques heures, le morceau s'est imposé en première place. Et encore, on ne vous parle pas du clip (fraîchement sorti) qui cumule déjà des millions de vues. La bonne nouvelle, c'est qu'Ed Sheeran ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Tenez-vous bien, l'interprète de Shape of You a teasé la sortie imminente d'une autre colaboration. Mais, avec qui ?

Evidemment, de nombreux fans ont répondu dans les commentaires. Il y a ceux qui voudraient un nouveau titre avec Taylor Swift (rappelons que les deux stars ont collaboré sur Everything Has Changed & Endgame) tandis que d'autres misent sur Linda Nilsson ou encore Pink. Qui est l'heureux élu ? On le découvrira bien assez tôt. Ed Sheeran est-il en train de préparer le terrain pour un nouvel album exclusivement composé de featurings ? Ou alors, d'un prochain album tout court ? Réponse bientôt (on espère).