Ed Sheeran prépare un live en hommage aux héros du COVID-19

Il est l'un des chanteurs les plus discrets du show business ! Pourtant, ces dernières années, Ed Sheeran est aussi l'un des artistes a avoir gagné le plus d'argent. Grâce à ses albums vendus à des millions d'exemplaires et à ses tournées à guichets fermés, l'interprète de Shape Of You aura réussi à se constituer une fortune de plusieurs dizaines de millions de livres. Une réussite incroyable qui ne semble pas lui avoir monté à la tête. Bien au contraire. D'ailleurs, le jeune homme de 29 ans l'a prouvé à plusieurs reprises en faisant des dons plus que conséquents à plusieurs associations ces derniers mois. Rappelez-vous en avril dernier, il avait notamment offert 1 million de livres (soit plus de 1,2 millions d'euros) à divers organisations de sa région natale au Royaume-Uni.

Alors qu'il vient d'entamer une pause dans sa carrière pour se consacrer à sa famille, Ed Sheeran semble avoir accepté de faire une exception afin de rendre hommage aux travailleurs australiens en première ligne durant la crise du coronavirus. En effet, le chanteur, accompagné d'autres tels que Amy Shark, Keith Urban ou encore Katy Perry, se produiront au concert Thank You le 20 juin prochain. Un événement en ligne dont l'intégralité de la programmation sera divulguée dans quelques jours. "Cet événement musical spécial a été créé pour célébrer nos travailleurs et tout ce qu'ils ont fait pour aider les Australiens pendant cette crise sanitaire mondiale" précise Paul Jackson de Nova Entertainment. Un moment unique qui devrait réunir de nombreux internautes devant leurs écrans.