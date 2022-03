Ed Sheeran prépare quelque chose de "surprenant"

Depuis la sortie de l'album Equals, Ed Sheeran est sur tous les fronts : L'artiste vient de nous offrir deux remixes : Bad Habits avec Bring Me The Horizon ainsi que The Joker and the Queen avec Taylor Swift. Parallèlement, Ed Sheeran prépare activement la tournée qui l'emmènera en Australie ainsi qu'en Nouvelle-Zélande en 2023. Et justement, lors d'une interview avec Project NZ (média de Nouvelle-Zélande), l'interprète de Shivers a confié que quelques surprises arriveraient d'ici la fin du mois.

"J'avais donc trouvé une façon de le faire avec des couleurs et des symboles. Je me disais : "J'aimerais arriver à un point où il y aurait un panneau d'affichage rouge avec un signe égal, ou vert avec un multiplicateur, ou bleu avec un diviseur, ou orange avec un plus, et les gens diraient : "Oh, Ed sort un nouvel album", a t-il ainsi confié. Il n'en faudra pas plus pour que le journaliste en charge de l'interview demande si le prochain album serait intitulé Minus (-) : "Ce ne sera pas le prochain disque que je sortirai", a ainsi répondu Sheeran.

Ed Sheeran

Une surprise à venir

"J'ai quelque chose d'autre qui est un peu plus surprenant. Nous avons la première chose qui sort dans 10 jours. Il va y avoir quelque chose qui va sortir. Je ne pense pas que ce sera un gros succès en Nouvelle-Zélande, je dois être honnête. Ce sera plutôt un gros succès ailleurs. Quand vous l'entendrez vous comprendrez."

Quelle surprise Ed Sheeran prépare t-il ? Patience, on le saura d'ici quelques jours !