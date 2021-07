Ed Sheeran prépare "quelque chose" avec Louane (VIDEO)

Alors qu'il entame tout juste son grand retour sur le devant de la scène avec le titre Bad Habits, Ed Sheeran devrait dévoiler un nouvel album dans les mois à venir. Pour l'occasion, le britannique était invité sur NRJ pour parler de ses projets futurs. Une interview très intéressante durant laquelle le chanteur à succès a révélé qu'il souhaitait collaborer avec la chanteuse Louane. "J’ai déjà travaillé avec Nekfeu. J’ai fait quelques trucs par-ci, par-là. J'adore Louane !" confie l'interprète de Shape of You qui semble bien connaître la jeune artiste française : "Je lui ai parlé il y a peut-être six mois et elle m'a proposé de faire un titre ensemble. Je venais juste d'avoir un bébé donc je n’étais pas vraiment prêt à le faire. Mais à l'avenir, on va faire quelque chose". Des propos qui ont aussitôt affolé la toile et qui ont même incité l'interprète de Donne-moi ton cœur à lui répondre dans une story très équivoque sur Instagram où elle écrit "Je t'aime aussi et ta nouvelle chanson déchireeee @teddysphotos".

Si Ed Sheeran semble, pour l'instant, se concentrer davantage sur son album en solo que sur un éventuel morceau en duo avec Louane, ce que la chanteuse décrivait récemment comme "un rêve" pourrait bien se réaliser dans les mois à venir. Mais avant de découvrir ce qui s'annonce comme une collaboration mythique, la chanteuse devra assurer lors d'une grande tournée à travers toute la France. Idem pour le britannique qui devrait, dans la foulée de la sortie d'un nouvel opus, embarquer à nouveau à bord d'un tour du monde pour retrouver ses millions de fans qui l'attendent avec impatience. Vous savez ce qu'on dit, la patience est une vertu.