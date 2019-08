Ed Sheeran prépare la sortie d'un nouveau clip

Ed Sheeran, prendre une pause ? Ca ne sera pas pour tout de suite. Alors qu'il est actuellement en tournée mondiale (notez d'ailleurs qu'il se produisait hier soir au Sziget Festival), le chanteur britannique continue de promouvoir son dernier album. Pour rappel (quoique, vous n'en n'avez sûrement pas besoin), l'interprète de Shape of You a frappé fort avec son sixième opus de collaborations. Justin Bieber, Chance The Rapper, Camila Cabello, Bruno Mars ou Travis Scott ont répondu présent (d'ailleurs, les deux artistes ont joué Antisocial sur scène à Londres). Bonne nouvelle pour les fans, un nouveau clip arrive !

Parce que tout passe par les réseaux sociaux, c'est là qu'Ed Sheeran a fait son annonce. Notez que depuis la sortie de I Don't Care, il a toujours livré des clips pour ses singles : Blow ft. Bruno Mars a son clip, le morceau enregistré avec YEBBA a eu droit à sa session à Abbey Road... et on ne parle même pas du clip d'I Don't Care, justement ! Quel morceau sera cette fois mis en valeur ? Les paris sont ouverts !