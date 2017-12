Ed Sheeran et Pink seront sur le nouvel album d'Eminem 

Eminem a dévoilé la tracklist de Revival, son album qui sortira le 15 décembre prochain. Le rappeur avait signé son retour avec le single Walk on Water en featuring avec Beyoncé, et ce n'est pas la seule collaboration avec une star de la pop que Slim Shady s'offre sur son neuvième album. Outre Queen Bey, Eminem a convoqué Ed Sheeran et Pink, deux des artistes ayant vendus le plus de disques outre-Atlantique en 2017. Les chanteuses Alicia Keys, Skylar Grey et Khelani et les rockeurs X Ambassadors sont eux aussi de la partie. L'album contiendra au total dix huit chansons, il arrive quatre ans après The Marshall Matters LP 2.

Depuis 2010, Eminem a multiplié les collaborations avec des stars de la pop de Rihanna à Sia en passant par Gwen Stefani. C'est la seconde fois que le rappeur chante en duo avec Pink, ensemble ils ont enregistré Revenge, titre présent sur Beautiful Trauma, dernier album de la chanteuse. Quant à Ed Sheeran, c’est la première fois qu'il chante avec Eminem mais son amour du rap est connu depuis longtemps. Sur Divide, il s'est offert une chanson rap (Eraser) et ses collaborations avec Nekfeu, The Weeknd, Fuse ODG ou encore Stormzy témoignent de son amour pour les musiques dites "urbaines".