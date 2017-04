Difficile de se montrer créatif à 100% quand il s’agit de musique de nos jours… Souvent c’est même notre inconscient qui nous joue des tours, on entend un air, on le reproduit sans s’en rendre compte lorsque c’est notre tour de composer, le titre fait un carton puis on se retrouve poursuivi en justice avec une demande de 20 millions de dollars de dommages et intérêts. C’est ce qui est arrivé à notre Ed Sheeran qui nous a offert une soirée magique à l’AccorHotels Arena la semaine dernière, le chanteur britannique a été accusé de plagiat pour son tube Photograph extrait de l’album X sorti en 2014. Ce sont les auteurs du titre Amazing de Matt Cardle qui ont déposé plainte en 2016, selon eux, le refrain de Photograph comporte 39 notes identiques à celui de leur chanson en écoute ci-dessous.

L’interprète Matt Cardle a déclaré n’avoir aucun rapport avec cette affaire : « Ce n’est pas mon procès. Je pense qu’Ed Sheeran est un génie et qu’il mérite son succès à 100% ». Les deux auteurs Martin Harrington et Thomas Leonard avaient réclamé 20 millions de dollars de dommages et intérêts au Britannique, et on apprend aujourd’hui que les deux partis ont trouvé un arrangement (financier certainement) pour classer cette affaire. Pensez-vous qu’Ed Sheeran ait pu plagier Photograph sur Amazing ? Par ailleurs, il sera à l’affiche de Glastonbury 2017 en juin prochain aux côtés de Katy Perry, Lorde ou encore Radiohead.