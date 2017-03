Ed Sheeran oublie les paroles de sa chanson en direct (vidéo)

Tout sourit à Ed Sheeran. Depuis la sortie de Divide, le chanteur britannique est sur tous les fronts. Invité de plateau en plateau, il présente son album et ses singles au monde entier et pas plus tard qu'il y a quelques semaines, il était de passage dans les locaux de Virgin Radio pour jouer Shape of You et Castle on the Hill. Et heureusement, il n'a pas oublié les paroles ! Mais lorsqu'il est monté sur scène pour le Comic Relief, le chanteur a eu un trou.

C'est au moment d'interpréter What Do I Know que sa mémoire lui a fait défaut. Mais parce qu'Ed ne se démonte jamais, il en a profité pour inciter les gens à donner : "Pendant que vous regardez, n'hésiter pas à prendre votre téléphone et à faire un don !", s'est-il exclamé. Oublier ses paroles, c'est quelque chose qui lui ait déjà arrivé mais Ed Sheeran n'est pas le genre à se laisser gagner par l'angoisse : s'il y a des fans de la première heure dans l'assistance, alors vous savez que son interprétation de You Need Me lors de l'itunes festival de 2012 était parfaite tant son freestyle avait emmené la foule.