Ed Sheeran offre 1 million de livres à des associations caritatives !

Il est l'un des chanteurs les plus discrets du show business ! Pourtant, ces dernières années, Ed Sheeran est aussi l'un des artistes a avoir gagné le plus d'argent. À grands coups de tubes vendus à des millions d'exemplaires et de tournées à guichets fermés, l'interprète de Shape Of You aura réussi à se constituer une fortune de plusieurs dizaines de millions de livres. Une réussite incroyable qui ne semble pas lui avoir monté à la tête. Bien au contraire. D'ailleurs, le jeune homme de 29 ans l'a prouvé une nouvelle fois cette semaine en faisant un énorme don de 1 million de livres (1,2 millions d'euros) à diverses associations caritatives de sa région natale.

"C’est une période horrible et Ed voulait aider comme il le pouvait. Il a divisé une énorme somme d’argent entre des associations locales pour aider sa communauté. Ed est vraiment impliqué dans sa région et sait que sa donation va faire une grosse différence" raconte une source anonyme dans le journal The Sun. Très discret sur sa vie en général, Ed Sheeran ne s'est pas exprimé depuis le début de cette crise sanitaire. Tout ce que l'on sait, c'est que l'artiste écrit une chanson par jour. Une information divulguée par Niall Horan qui a affirmé que "Ed Sheeran s’est dit : ‘Je me suis lancé un challenge à moi-même. Je vais essayer d’écrire une chanson par jour avant le déjeuner. Si je peux sortir une grande chanson de cette période de confinement, j’ai gagné'". On attend donc le prochain titre !