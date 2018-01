Ed Sheeran, Ofenbach, Camila Cabello... quelles sont les chansons les plus écoutées du réveillon ?

Les classiques du Nouvel An on les connaît : entre les Black Eyed Peas, Pharrell Williams ou encore Bruno Mars, on les passe en boucle. Mais parce que 2017 a été une année riche en musique, quelques petites nouveautés se sont glissées dans les playlists. Quels sont les artistes les plus écoutés pour passer à 2018 ? Spotify nous en a partagé la liste sur un plateau (d'argent, réveillon oblige). Et évidemment, on est là pour transmettre !

#1. Ed Sheeran - Shape of You

#2. Kalash - Mwaka Moon

#3. Post Malone - Rockstar

#4.Nick Waterhouse,Ofenbach - Katchi (Ofenbach vs. Nick Waterhouse)

#5. Camila Cabello - Havana

#6.Niska- Réseaux

#7. Calvin Harris - Feels

#8.Dadju - Reine

#9. Drake - One Dance

#10. Booba - Friday

#1. Post Malone - Rockstar

#2. Camila Cabello - Havana

#3. Dua Lipa - New Rules

#4. Ed Sheeran - Shape of You

#5.Selena Gomez, Marshmello - Wolves

#6.Eminem River- (feat. Ed Sheeran)

#7. Maroon 5 ft. SZA - What Lovers Do

#8.Daddy Yankee, Luis Fonsi - Despacito (Remix)

#9.Demi Lovato, Luis Fonsi - Échame La Culpa

#10. Ed Sheeran - Perfect

Sans grande surprise, on retrouve Ed Sheeran qui, depuis un an, cartonne avec son nouvel album Divide. Avec Havana, Camila Cabello s'est imposée -autant en France que dans le monde. A quelques semaines de la sortie de son premier album, Camila Cabello ne pouvait pas mieux commencer l'année !

Et vous, quels artistes avez-vous écouté pour célébrer la nouvelle année ?