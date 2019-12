Ed Sheeran nommé "Artiste de la décennie" au Royaume-Uni !

En 10 ans, Ed Sheeran aura littéralement tout balayé sur son passage ! Plus fort que n'importe quel autre artiste au Royaume-Uni (Adele y compris), le chanteur britannique vient d'être élu "Artiste de la décennie". Rien que ça. Une nomination tout à fait exceptionnelle pour cet artiste de seulement 28 ans, qui peut également se vanter d'avoir été l'un des mieux payés de ces dernières années (110 millions de dollars rien qu'en 2019).

Avec pas moins de 12 albums et singles numéro un au Royaume-Uni entre 2010 et 2019, l'interprète de Shape Of You (deuxième clip le plus vu sur YouTube) fait mieux que n'importe quel autre artiste. Il cumule également un record en tête des charts avec 79 semaines en tête. "Merci à tous ceux qui m'ont soutenu au cours des 10 dernières années, en particulier mes incroyables fans. Aux 10 prochaines années!" a balancé Ed Sheeran en légende de son dernier post Instagram où on l'aperçoit en train d'exhiber son dernier trophée.