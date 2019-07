Cap sur la nouveauté ! Vous le savez, le vendredi est synonyme de sortie dans le jargon musical. On sait déjà qu'Ed Sheeran continue le teasing de son album de collaboration et justement, il nous a offert non pas un mais deux morceaux : le très réussi (et électrique) Blow ft. Bruno Mars mais aussi The Best of Me ft. YEBBA. Une salle, deux ambiances, de quoi aborder l'été tranquillement.

Ed Sheeran ft. YEBBA - The Best of Me

Ed Sheeran ft. Bruno Mars - Blow

On poursuit avec Blink 182 : Happy Days devrait d'ailleurs ravir les fans de la première heure. On ne sait pas vous mais nous, on a retrouvé les Blink du passé et on ne pouvait pas rêver mieux. De leur côté, les français de Naive New Beaters préparent la sortie de leur nouvel album avec Make Way ft. Jean Jass !

Blink 182 - Happy Days

Naive New Beaters - Make Way

Enfin, on termine avec le BB Brunes (qui, eux aussi, préparent le terrain avant la sortie de leur prochain album le 6 septembre prochain). Place à A La Plus Belle de Toutes les Filles !

BB Brunes - La Plus Belle de Toutes les Filles

Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de nouveautés ! D'ici là, vous avez le temps de tenir quelques jours !