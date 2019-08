Ed Sheeran met sa carrière en pause

Après un tour du monde effréné, Ed Sheeran a pris la décision de mettre sa carrière en pause. Le Divide Tour est la tournée la plus lucrative de l'histoire (devant U2) et c'est à Ipswich que l'interprète de I Don't Care a annoncé qu'il comptait se retirer de la scène médiatique : « C'était une journée émouvante pour beaucoup de gens, en coulisses. Étrangement, c'est un peu comme si je me séparais d'une petite amie avec qui j'ai été pendant des années. C'est bizarre, mais ça a été une très longue tournée », a t-il ainsi déclaré. Sur scène, Ed Sheeran a défendu non pas un mais deux opus : Divide mais aussi son opus de collaborations. Au total, il aura donné 260 concerts (devant près de 9 millions de personnes). Belle performance.

« Je porte un maillot de foot de la ville de Framlingham. Je suis de Framlingham. Le conté de Suffolk est ma maison. Je suis si content d'achever ce marathon ici », a t-il déclaré avant d'annoncer que ce show serait le "dernier concert avant environ 18 mois". Ed Sheeran va mettre sa carrière entre parenthèses pour mieux se consacrer à sa famille (et c'est tout à fait légitime). Avant de terminer son concert avec le mytique You Need Me, I Don't Need You, il n'a pas manqué de remercier la foule : « J'aimerais dire merci à chaque personne qui est venu assister à cette tournée. Merci à tous de m'avoir donné une chance. Ceci est ma dernière chanson. Je l'ai écrite quand j'avais 15 ans. On se revoit dans quelques années. Merci »

Il faudra faire preuve de patience avant de retrouver Ed Sheeran dans les charts. Mais le connaissant, il nous reviendra plus puissant que jamais !