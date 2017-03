Ed Sheeran : Love Yourself était destinée à Rihanna  

Ed Sheeran a déjà révélé quelques secrets concernant Love Yourself, chanson qui aurait pu figurer sur son troisième album mais qu’il a très tôt offert à Justin Bieber. Mais avant de connaître le succès qu’on lui connaît, interprété par le canadien, le morceau a bien failli être chantée par Rihanna. Enfin du moins le rouquin avait imaginé dans un premier temps que Bad Gal Riri pourrait se saisir de ce titre dans une version plus explicite où le “love yourself” aurait été remplacé par “ fuck yourself”. “ J’imaginais Rihanna avec son ton un peu swag… et Rihanna aurait très bien pu dire “ you should go and fuck yourself” " a-t-il expliqué il y a quelques jours au micro de la radio américaine SirusXM. Ed Sheeran n’a finalement pas proposé la chanson à Rihanna, et on ne peut s’empêcher de se souvenir que ce n’est pas la première fois que Ed Sheeran pense à Rihanna en écrivant un morceau.

A la sortie de Shape of You, Ed Sheeran avait expliqué qu’il avait un temps considéré adresser la chanson à Rihanna. Amusant quand on sait que ce nouveau tube de l’anglais a beaucoup été comparé à Cheap Thrills de Sia, que la chanteuse australienne avait composé pour Rihanna, mais qui ne l’avait finalement pas retenu pour ANTI ! Ed Sheeran, qui a écrit pour de nombreux artistes, n’a donc toujours pas prêté sa plume à la barbadienne mais on ne serait pas étonné que cela finisse par arriver. Dans un genre totalement différent mais toujours concernant le chanteur on vous invite à découvrir Ed Sheeran consolant une de ses fans, bannie de Facebook pour avoir repris l’une de ses chansons !