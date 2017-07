Ed Sheeran, Louane, Daft Punk... les news musique de la semaine

Vous avez loupé l’actu de vos artistes préférés ces derniers jours ? Pas de problème, VirginRadio.fr revient sur les news musicales qui ont rythmé la semaine et comme toujours, il y en aura pour tous les goûts. On commence avec Louane, qui a fait son retour avec un nouveau single intitulé « On Etait Beau » et Shaka Ponk, qui a mis en écoute son nouvel EP « ApeTizer ». On a aussi adoré la version orchestrale de "Harder, Better, Faster, Stronger" de Daft Punk, qui est vraiment à ne pas louper ! Le clip de la semaine est signé Coldplay et The Chainsmokers, qui ont enfin dévoilé la vidéo de « Something Just Like This ». Enfin Ed Sheeran, l’homme qui ne dort jamais, a déjà commencé à teaser son prochain album « Substract », et on ne va pas s’en plaindre, loin de là !

