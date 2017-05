Le 21 mai prochain c'est au tour des Billboard Music Awards de réunir sur leur tapis rouge la crème de la crème de la musique internationale. Les dix premiers performeurs de la cérémonie ont été annoncés et cela promet ! Ed Sheeran, Lorde, Bruno Mars, Imagine Dragons, Camila Cabello mais aussi Celine Dion, Florida Gerogia Lina, Nicki Minaj, John Legend et Drake ! Il y en aura pour tous les goûts lors des Billboard Music Awards 2017. Mais attention il ne s'agira pas que de régaler les téléspectateurs américains avec des performances exceptionnelles, la compétition est aussi de mise. Mais qui sont les nommés ?

Cette année Drake et The Chainsmokers sont en tête des nominations, 22 chacun. Pas étonnant puisqu'il s'agit des plus gros vendeurs de l'année passée, et que les finalistes des Billboard Music Awards sont désignés en fonction des ventes d'album, d'écoutes streaming et des passages en radio. Sont également dans le top des artistes les plus nommés, Twenty One Pilots ( 17 nominations), Rihanna ( 14 nominations) et Beyoncé ( 8 nominations). Petit cocorico de circonstance avec DJ Snake nommé pour la chanson electro avec Let Me Love You feat Justin Bieber et pour le titre de top artiste electro ! Rendez-vous le 21 mai pour découvrir toutes les performances et les lauréats.