Ed Sheeran, Lizzo, The Avener... la playlist de l'été pop, rock, électro made in Virgin Radio !

L'été est définitivement là et peut-être même que vous êtes parti en profiter à la plage. Et justement, en vacances, il y a plusieurs types de personnes : il y a ceux qui préfèrent écouter des podcast (et pour eux on a le Virgin Tonic de l'été avec le TOP 50 des meilleurs moment de l'émission) tandis que d'autres sont team musique. Et justement, pour ceux-là, on a la playlist parfaite : le pop, rock, electro par Virgin Radio !

Ed Sheeran ft. Justin Bieber - I Don't Care

Camila Cabello ft. Shawn Mendes - Senorita

Taylor Swift - ME !

Billie Eilish - bad guy

Martin Garrix, Macklemore, Patrick Stump - Summer Days

The Avener - Beautiful

Lizzo - Juice

The Pirouettes - Ca ira, ça ira

Madeon - All my friends

The faim - Summer is a curse

Les amateurs d'électro pourront écouter en boucle le dernier single The Avener (Beautiful) tandis que les fans de pop pourront choisir l'ambiance estivale de I Don't Care par Ed Sheeran. Enfin, ceux qui veulent bouger sur le dance-floor n'auront d'autre choix que de monter le son sur Juice de Lizzo !