Ed Sheeran, Linkin Park, M... Les news musique de la semaine

Chaque semaine apporte son lot de nouveautés musicales, concerts, sorties mais également annonce de nouveaux noms pour les festivals, clips et albums et cette semaine a été très rythmée. Entre le concert majestueux d'Ed Sheeran à l'AccorHotels Arena, et l'annonce des dates françaises de Linkin Park, les fans de musique live sont gâtés ! Du côté des albums on retrouve Matthieu Chedid alias - M - qui revient avec "Lamomali", un disque collectif. Enfin, on retrouvera la cérémonie des Billboard Music Awards 2017 en direct de Las Vegas le 21 mai et les nommés viennent d'être annoncés ! Les news musique de la semaine, c’est tout de suite sur VirginRadio.fr !

Ed Sheeran triomphe à l'AccorHotels Arena

Ed Sheeran séduit la foule parisienne

Avec un set bien calibré et une énergie débordante, le britannique de 26 ans a mis tout le monde d'accord lors de son concert dans la capitale française !

Linkin Park prévoit des concerts en France

Linkin Park a Paris

Alors qu'il se prépare à dévoiler son nouvel album le mois prochain, le groupe rock Linkin Park prévoit de jouer très bientôt sur le sol français et on a hâte !

M dévoile son tant attendu album "Malomali"

Matthieu Chedid dévoile sa nouvelle production

Matthieu Chedid alias M a dévoilé son disque collectif "Malomali" haut en couleurs et on en redemande !

Les nommés aux Billboard Music Awards 2017 sont enfin annoncés !

The Chainsmokers nommé à la cérémonie des Billboard Music Awards

Alors que la cérémonie approche, les nommés des Billboard Music Awards 2017 viennent d'être dévoilés et on y retrouve entre autres Rihanna, The Weeknd ou encore The Chainsmokers.