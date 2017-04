Ed Sheeran est un bosseur, un passionné. A tel point qu’on aurait presque du mal à suivre le rythme. Deux mois après avoir dévoilé le clip de « Shape of You » et celui de « Castle On The Hill », le chanteur prépare déjà la sortie du troisième extrait de Divide. Désormais, c’est le titre « Galway Girl » qui aura pour mission de promouvoir son nouvel album à la radio ! « Je jure que je parlerai de toi dans une chanson que j’écrirai à propos d’une fille de Galway et d’une soirée parfaite », chante-t-il sur ce morceau aux sonorités très folk, qui raconte sa rencontre avec une musicienne irlandaise. Un homme de parole n’est-ce pas ? Pour tourner le clip de « Galway Girl », Ed Sheeran a installé son équipe…à Galway. No shit Sherlock ! Et vu les images du tournage, il semble que tout y soit : le pub, la bière, les musiciens et les danseurs…. Bref, un clip qui sent bon l’Irlande !

Thank you to Galway and all the wonderful people in it for helping us shoot a music video yesterday x Une publication partagée par Ed Sheeran (@teddysphotos) le 12 Avril 2017 à 3h02 PDT

Can't believe that Ed Sheeran is actually in Galway right now! What I would give to be there! #GalwayGirl pic.twitter.com/atAH35u6in — Rebecca Casserly (@BoopFashionista) April 11, 2017

ED SHEERAN IS FILMING THE VIDEO FOR GALWAY GIRL IN SALTHILL, GALWAY pic.twitter.com/XHHlwpa1M1 — peroxide princess (@stumpblews) April 12, 2017

All Ed Sheeran wanted to do was to come up to the gaf and lush a few cans #EdSheeran #Galway #Salthill pic.twitter.com/F9KeT8Lvxc — Rory O'Brien (@RoryOBrien111) April 11, 2017

Visiblement, les habitants du quartier ont été plutôt surpris de voir l’équipe de tournage débarquer hier, d’autant plus que la présence d’Ed Sheeran a remeuté un grand nombre de fans, comme on peut le voir sur les images. La chanson « Galway Girl », que le chanteur a récemment interprétée lors de son concert à l’Accorhotels Arena, a été enregistrée avec un groupe de musique traditionnelle irlandaise nommé Beoga. Il s’agit de l’une des chansons favorites de l’artiste, qui a pourtant dû se battre pour que sa maison de disques accepte qu’elle figure sur l’album : « Ils ne voulaient pas de cette chanson, parce qu’apparemment, la musique folk n’est pas assez cool. Mais il y a 400 millions de personnes dans le monde qui disent qu’ils sont irlandais, même s’ils ne le sont pas. Et ces gens, ils vont adorer cette chanson ! » racontait-il récemment dans les pages du Guardian. Et visiblement, le public est bien de cet avis !