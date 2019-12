Ed Sheeran, Lana Del Rey, Angèle... les vidéos musique de la semaine

Chaque semaine, Virgin Radio revient avec vous sur les vidéos marquantes sorties... au programme, Ed Sheeran, Lana Del Rey ou encore Angèle !

Ed Sheeran - Put It All On Me

Ed Sheeran nous rappelle que l'amour est partout et ce, où que l'on soit dans le monde. Petit bonus, il fait une apparition furtive avec son épouse !

Lana Del Rey - Norman Fucking Rockwell

Lana Del Rey a tourné elle-même ce clip chargé de porter son dernier album... du grand Del Rey.

Angèle - J'entends

Angèle a célébré la sortie de Brol, la Suite avec un concert intimiste (à retrouver sur My Canal). Ne manquez cette sublime version de J'Entends.

All I Want For Christmas - All Stars

Enfin, on termine avec LE clip de ces fêtes de fin d'année : quand les stars célèbrent les 25 ans de All I Want For Christmas is You, ça donne ça !

Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de vidéos !