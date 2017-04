Ed Sheeran : La setlist probable du concert à l'AccorHotels Arena de Paris

Ce jeudi 6 avril l’AccorHotels Arena s’apprête à accueillir Ed Sheeran dans le cadre du Divide Tour, un des événements musicaux majeurs de ce mois d’avril dans la capitale. Le chanteur britannique bat tous les records depuis la sortie de son troisième album Divide porté par le tube Shape Of You, roi des ondes. Les places du concert se sont d’ailleurs vendues en quelques minutes seulement et c’était prévisible, l’interprète de Thinking Out Loud n’a plus joué dans la capitale depuis des années et donnera son unique date française cette année à l’AccorHotels Arena. Le show qui nous attend s’annonce tout simplement grandiose, et en se basant sur ses précédents concerts, on a déjà une petite idée de la setlist.

1. Castle On The Hill

2. Eraser

3. The A Team

4. Don't / New Man

5. Dive

6. Bloodstream

7. Happier

8. Galway Girl

9. How Would You Feel (Paean)

10. What Do I Know ?

11. Human / I See Fire

12. Perfect

13. Nancy Mulligan

14. Thinking Out Loud

15. Sing

Rappel :

16. Shape Of You

17. You Need Me, I Don't Need You

Ed Sheeran privilégiera bien sûr les morceaux de son nouvel album, c’est quand même le Divide Tour, mais n’en oubliera pas ses anciens tubes qui l’ont révélé au grand public tels que The A Team, Sing ou encore Thinking Out Loud. Autant vous dire que l’AccorHotels Arena s’apprête à vibrer au son de la pop d’Ed Sheeran, sa voix touchante et sa guitare acoustique pour seuls instruments ! Il se murmure que des guests pourraient monter sur scène, Nekfeu, Taylor Swift (oui, soyons fous !)… Les paris sont lancés ! Serez-vous au concert d’Ed Sheeran ce jeudi 6 avril à l’AccorHotels Arena de Paris dont la première partie sera assurée par Anne-Marie ?