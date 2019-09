Ed Sheeran, Keane, Mika, Maroon 5... les morceaux à ne pas manquer cette semaine !

Vous ne savez plus quoi écouter ? Ca tombe bien, on vous a sélectionné le meilleur des nouveautés musique. Et il faut dire qu'entre Maroon 5, Mika, Keane ou encore Ed Sheeran, il y a de quoi faire !

Mika - Tomorrow

D'abord, Mika continue la promotion de son nouvel album (dont la sortie est prévue pour le mois d'octobre). Après Dear Jealousy, place à Tomorrow ! On vous laisse savourer sa pop colorée avant d'aller l'applaudir à la Cigale le 8 octobre prochain.

Ed Sheeran ft. Stormzy - Take Me Back To London (remix)

De son côté, Ed Sheeran nous offre un remix de Take Me Back To London ft. Stormzy. Vous avez aimé le titre ? Alors vous devriez adorer cette version !

On reste sur le territoire britannique avec la sortie de l'album de Keane ! La formation est de retour avec un nouvel opus et promis, il est réussi. Si Somewhere Only We Know fait partie de vos classiques, vous ne devriez pas être déçu(e). Preuve avec X.

Keane - Thread

Aussi, ne manquez pas le nouveau single de Liam Payne : X ft. Et last but not least, Maroon 5 nous offre le single Memories - un joli cadeau depuis la sortie de leur dernier album.

Liam Payne - Stack It Up

Maroon 5 - Memories

Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de news !