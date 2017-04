Ed Sheeran, James Corden, Demi Lovato... les 100 personnalités les plus influentes de 2017 par TIME se dévoilent

Chaque année à la même période le magazine de référence américain, TIME dévoile sa liste des 100 personnalités les plus influentes de l'année. En 2016 c'était Adele, Karlie Kloss, François Hollande, Leonardo DiCaprio ou encore Usain Bolt qui faisaient partie des lauréats. En 2017, ce sont cent nouvelles têtes qui sont mises en avant par le magazine via des textes écrits par leurs pairs. De nombreux artistes ont été listés par le TIME avec en tête Ed Sheeran. C'est à Taylor Swift, une de ses meilleures amies, qu'est revenue la difficile tâche de rendre un juste hommage au chanteur britannique, un texte à découvrir sans plus attendre ! James Corden s'est vu gratifié d'un texte rédigé par son compatriote Elton John. L'occasion de rappeler que l'anglais a su conquérir le monde avec son Carpool Karaoké. Demi Lovato est elle aussi à l'honneur, via un texte écrit par la fondatrice du Huffington Post, Arianna Huffington. C'est grâce à son combat en faveur de la reconnaissance des maladies mentales, et son rôle de modèle concernant les questions de sobriété et de boulimie que la chanteuse fait partie des 100 personnalités les plus influentes.

Parmi les autres personnalités inspirantes, citons Emma Stone ( par Brie Larson), John Legend (par Harry Belafonte), Ryan Reynolds ( par Helen Mirren), Alicia Keys ( par Kerry Washington ), Ru Paul ( Par Naomi Campbell), Margot Robbie ( par Martin Scorsese), Donald Glover ( par Tina Fey), Ashley Graham ( par Tyra Banks), Barry Jenkins ( par Kathryn Bigelow), Jordan Peel ( par Barry Jenkins) mais aussi des sportifs comme la gynmaste Simone Biles ( par Leslie Jones), le footballer Neymar ( par David Beckham), le créateur de Snapchat Evan Spiegel ( par DJ Khaled), des politiques comme Donald Trump ( par Paul Ryan) ou encore le pape François (par le cardinal Blase J. Cupich). Retrouvez la liste complète des 100 personnalités les plus influentes de 2017 sur le site du TIME.