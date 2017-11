Oui, la nouvelle a de quoi surprendre, mais c’est en fait très sérieux. La star internationale Ed Sheeran accompagnera les 30 candidates au titre de Miss France 2018 lors de la grande cérémonie annuelle diffusée sur TF1 le 16 décembre prochain ! Sur scène aux côtés de Jean-Pierre Foucault et Sylvie Tellier, le chanteur de 26 ans sera chargé d'animer la soirée en musique. Si les jeunes femmes défileront cette année sur le thème fédérateur de la fête, le romantisme sera plus que jamais de mise lorsqu'Ed Sheeran interprètera son nouveau single "Perfect", dont le clip vient d'être dévoilé. La successeure d'Alicia Aylies sera élue à l'issue de la cérémonie, qui se tiendra à Châteauroux. On vous épargne le jeu de mot sur la couleur de cheveux, le nom de la ville, tout ça…

Depuis la sortie de son album "Divide" qui cartonne toujours dans les charts, le chanteur de 26 ans est sur tous les fronts. Il est d'ailleurs fortement pressenti pour décrocher une nomination aux Grammys Awards 2018. La cérémonie Miss France sera donc pour Ed Sheeran l'occasion de séduire encore un peu plus le public français, avant de repasser par l'hexagone en juillet prochain pour deux shows exceptionnels au Stade de France. Après avoir été contraint d'annuler plusieurs de ses concerts suite à un accident de vélo, Ed Sheeran a finalement pu reprendre sa tournée et se produira un peu partout dans le monde jusqu'à l'été 2018.