Royal wedding is coming ! Il est impossible que vous n'ayez pas entendu parler du mariage à venir du Prince Harry et de Meghan Markle qui se déroulera en mai prochain. C'est l'événement le plus attendu pour de nombreux anglais mais aussi pour des fans du monde entier. Si les détails de ce fameux mariage se dévoilent peu à peu, les futurs mariés ont su nous surprendre avec une belle surprise. Le Prince Harry et Meghan Markle ont demandé à un artiste bien particulier de venir jouer lors de la fête qui suivra le mariage... Et ce n'est tout autre qu'Ed Sheeran ! Pas inconnu de la famille royale puisque l'interprète de "Shape Of You" a déjà rencontré des membres de la royauté à plusieurs reprises, on se demande quelle réponse il a donné au couple ! D'ailleurs, Ed Sherran désormais fiancé, on se demandait si il allait mettre fin à sa carrière...

Alors oui ou non Ed ? Si l'on en croit le célèbre magazine US Weekly qui a dévoilé la nouvelle, le Prince Harry aurait demandé personnellement à Ed Sheeran de venir jouer à son mariage. En fin d'année dernière lors de la cérémonie qui l'a sacré membre de l'Ordre de l'Empire Britannique par le Prince Charles, la question lui avait déjà été posée et il avait répondu "Ouais, pourquoi pas ?". Malheureusement, le mariage qui se déroulera le 19 mai prochain tombe le jour du troisième concert du chanteur à Dublin... Si Ed Sheeran n'a toujours pas donné de réponse au Prince et à sa future femme, on se demande bien comment il va faire si il accepte l'invitation en plus de son concert ! Au cas où vous auriez loupé les nominations aux Brit Awards 2018 avec Ed Sheeran, Dua Lipa et les Foo Fighters, découvrez-les vite ici !