Ed Sheeran interprète Shivers en live dans le Virgin Tonic, regardez sa prestation (VIDEO)

Voilà plus d'un an que les artistes internationaux avaient déserté les couloirs de Virgin Radio en raison de la crise sanitaire mondiale ! Alors que les pays réouvrent progressivement leurs frontières, Manu Payet et ses paillettes se sont dit que le moment était venu d'inviter à nouveau des chanteuses et chanteurs venus d'ailleurs. Ce lundi 27 septembre, c'est donc Ed Sheeran qui était l'invité exceptionnel de notre animateur. L'occasion pour ce dernier, actuellement en pleine promotion de son futur album, de venir se confier sur ses projets actuels et d'interpréter l'un des titres de son dernier disque. Un moment absolument exceptionnel dont le chanteur britannique devrait se souvenir longtemps !

Alors qu'il était au Global Citizen à Paris ce samedi 25 septembre pour soutenir une cause chère à son cœur, Ed Sheeran continue sa tournée promotionnelle avec un passage remarqué au sein de notre radio. S'il semblait hilare face à un Manu Payet déchaîné et en pleine imitation d'un homme éméché, il en a également profité pour répondre avec plaisir aux questions de notre spécialiste des réseaux sociaux, Ginger. Mais c'est surtout son interprétation du titre Shivers, qui apparaîtra dans son prochain album dont la sortie est prévue le 29 octobre, qui a ravi les auditeurs de Virgin Radio. Si vous l'avez raté, ou souhaitez la revoir, on vous laisse en profiter !