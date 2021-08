Ed Sheeran interprète deux titres inédits lors d'un concert intimiste (VIDEOS)

Après de longs mois d'attente, Ed Sheeran est bel et bien de retour ! Porté par le succès de son single Bad Habits, que vous pouvez retrouver sur les ondes de Virgin Radio, le chanteur britannique fait un retour marquant sur le devant de la scène. Et cela pour le plus grands plaisir de ses fans. Il faut dire qu'en 2020, ce dernier s'était davantage manifesté dans la presse internationale pour sa générosité auprès de plusieurs associations que pour ses prouesses musicales. Après avoir fait des dons de plusieurs millions de livres durant la crise du coronavirus, le chanteur avait également accepté de donner une cours de musique à des élèves de sa région natale. Des gestes très généreux de la part de l'un des chanteurs les plus talentueux et prolifiques de ces dernières années qui avait annoncé prendre une pause musicale de quelques mois. Juste assez pour faire un enfant avec sa compagne de longue date et nous pondre, en même temps, son nouvel album Equals, qui devrait être dévoilé le 29 octobre prochain.

Alors qu'une immense tournée mondiale devrait débuter courant 2022, Ed Sheeran a récemment repris le chemin de la scène lors d'un concert intimiste au HMV Empire à Coventry afin d'y célébrer le 100ème anniversaire de la chaîne de magasins musicaux et cinématographiques. Une soirée délirante durant laquelle la star a interprété deux titres inédits devant quelques 700 privilégiés qui campaient devant les lieux depuis plusieurs jours. En effet, en plus de ses célèbres chansons, l'artiste a chanté pour la première fois les morceaux Overpass Graffiti et First Times. Une aubaine pour les personnes présentes dans la salle dont quelques-unes ont eu le temps de capturer ce moment magique. On vous laisse en profiter !