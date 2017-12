En plus d'être un artiste brillant et d'avoir collaboré entre autres avec Beyoncé, Ed Sheeran est un homme prévoyant ! Alors qu'il était l'invité d'un talk show anglais, l'interprète de Shape of You a avoué avoir une chanson spécialement écrite pour la saga James Bond dans l'éventualité où la production ferait appel à lui. "J'ai un morceau qui pourrait servir de générique écrit depuis au moins trois ans juste au cas où". Interloqué, le présentateur cherche à en savoir plus et lui demande le titre : "Je ne vais pas vous répondre, quelqu'un risquerait de me le voler ! Mais il sonne très bien." Et apparemment, cette "prévoyance" est une habitude chez l'auteur-compositeur-interprète.

"J'ai récemment fait un duo avec un de mes héros de tous les temps : Eminem. Et lorsqu'il m'a contacté, j'avais déjà une chanson prête parce que je me disais 'Si jamais un jour je travaille avec Eminem, j'aurai déjà une chanson.' Eh bien, c'est la même chose pour James Bond. Si jamais ils m'appellent, je pourrai leur dire 'Et voilà pour vous'". Si le morceau qu'Ed Sheeran garde sous la main est aussi bon que River, sa collaboration avec Eminem, les producteurs de la saga d'espionnage ont tout intérêt à faire appel à ses services ! Si tel était le cas, souhaitons-lui qu'il ait le même succès qu'Adele avec Skyfall : la chanteuse anglaise avait gagné un Oscar !