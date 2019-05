Ed Sheeran : I don't care en live à Lyon (VIDEO)

En juillet 2018, Ed Sheeran mettait le feu au Stade de France. Cette année, le britannique est de retour sur l'hexagone avec quelques dates programmées à Lyon, mais aussi à Bordeaux. Et justement, à Lyon, l'interprète de Shape of You a joué son dernier single, I Don't Care (mais sans Justin Bieber, sorry). Pour rappel, I Don't Care prépare le terrain pour la sortie de N°6 Collaboration Project, prévue pour le 12 juillet prochain.

Quelques jours seulement après sa sortie, I Don't Care a atteint le 100 millions de streams sur Spotify (et on ne parle pas des vues cumulées sur Youtube par le clip). Déjà numéro un, I Don't Care a fait place à Cross (ft. Chance The Rapper), sorti la semaine dernière. Même en tournée, celui qui sait disparaitre des réseaux sociaux sait gérer sa promotion. Patience, plus que quelques semaines avant de découvrir les collaboration (probablement brillantes) qu'il nous a préparé !