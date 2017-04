Très attendu par les fans et la sphère musicale, le succès du troisième album d’Ed Sheeran Divide va au delà des espérances. L’opus et son premier single Shape Of You squattent la tête des charts depuis un moment et risque bien d’y rester pendant encore longtemps. Le Divide Tour a commencé, et Ed Sheeran nous a montré toute l’étendue de son talent le temps d’une soirée magique à l’AccorHotels Arena de Paris. L’artiste nous a séduits par sa simplicité et à l’aide uniquement de sa voix, de sa guitare acoustique et d’une pédale loop sur scène, un vrai exploit ! De passage dans les locaux de Rolling Stone, le chanteur britannique en a profité pour jouer son titre Hearts Don’t Break Around Here, extrait de son dernier album, lors d'un live acoustique à découvrir ci-dessous. Attention séquence émotion en perspective !

Si Galway Girl sera le nouveau single d’Ed Sheeran et défendra les couleurs de Divide, c’est cette émouvante ballade particulièrement romantique que la popstar a choisi d’interpréter. Encore une fois, il lui en faut peu pour nous faire fondre, les bougies autour de lui n’enlevant rien au charme de sa prestation. Pour le moment aucune autre date de concert n’est programmée en France, mais en attendant qu’il revienne dans l’Hexagone, retrouvez Ed Sheeran en tête d’affiche du festival anglais Glastonbury 2017.