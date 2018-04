Ed Sheeran : Happier, le clip officiel dévoilé

Vous pensiez qu’on allait passer un jour sans vous parler d’Ed Sheeran ? Naïfs, la vérité est ailleurs et vous le savez ! Il y a 2 jours, on vous parlait du rachat des droits d’un documentaire sur le chanteur, on vous a parlé également des confessions d’Ed Sheeran sur son prochain album qui ne sera pas pop, on a évoqué ses nominations aux Billboard Music Awards 2018, mais de quoi allons-nous parler maintenant ? Le mystère reste entier, on va parler d’un des titres de l’album Divide ! Après Galway Girl et Perfect, Ed Sheeran a dévoilé le clip Happier, on aime !

4 ans après Sing, on retrouve encore Ed Sheeran transformé en marionnette dans ce clip assez mélancolique qui évoque une rupture amoureuse douloureuse. La poupée se balade dans les rues de Londres le cœur lourd, hantée par les souvenirs de sa bien-aimée. L’aventure se termine dans un bar, comme à chaque fois au Royaume-Uni, avec de l’alcool, c’est pas bien ! Le clip est déjà au-dessus des 665 000 vues sur Youtube, ça va être encore un carton cette histoire !