Après le triomphe de ses deux premiers clips (Shape of You et Castle On The Hill), Ed Sheeran est de retour avec une nouvelle vidéo, Galway Girl. Vous le savez, le chanteur britannique s'est offert une petite virée en Irlande pour tourner ce clip. Au programme, de la danse, des pubs et même un petit passage chez le tatoueur (pour rappel, c'est cette chanson qui a valu un tatouage mal orthographié au chanteur). La grande nouveauté cette fois, c'est qu'Ed Sheeran est celui qui s'est chargé de tourner la vidéo. Il n'apparaît pas (ou presque), on le voit à peine mais une fois de plus, il a su se renouveler - même si rien ne nous surprendra jamais autant que sa performance dans Thinking Out Loud.

Galway Girl rend justice aux soirées conviviales et typiquement irlandaises. La jeune fille incarnée par Saoirse Ronan est pleine de vie, elle danse, elle se fiche pas mal du regard des autres et elle a cette vitalité, cette énergie que l'on associe souvent aux Irlandais. Dans le clip, on voit Ed Sheeran se faire laminer aux fléchettes - quand il n'est pas mis K.O par un client. Bref, il nous offre là un clip drôle et entraînant - qui rend parfaitement justice au titre.