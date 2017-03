Ed Sheeran : Gagnez vos places pour son concert du 6 avril à l’AccorHotels Arena ( Paris)

Ed Sheeran sera en concert le 6 avril prochain à l’AccorHotels Arena de Paris. Une date de concert unique en France et qui est malheureusement déjà sold out ! En l’espace de quelques minutes, le jour de la mise en vente des billets, l’affaire était pliée. La bonne nouvelle c’est que Virgin Radio vous fait gagner les dernières places pour ce concert événement. Pour participer c’est super simple ! On vous invite à être attentif et à l’écoute de Virgin Radio ! Dès que vous entendez le signal sur notre antenne, vous aurez 10 minutes pour contacter Virgin Radio par SMS au 71213 code Virgin Radio. Les gagnants seront tirés au sort. Vous avez jusqu’à vendredi 31 mars (21h) pour jouer, le signal peut tomber à tout moment ! Bonne chance à tous…

Ed Sheeran a mis en place les billets pour sa tournée européenne le 2 février dernier, une tournée complète en l’espace de quelques minutes. Il semblerait que partout en Europe et dans le monde le retour d’Ed Sheeran soit très attendu. L’artiste ne s’était pas produit en France depuis 2015 où il avait joué à Amneville, Clermont Ferrand, Nantes et Paris. Pour le moment, malgré la forte demande, l’artiste n’a pas ajouté de dates françaises. Si vous êtes un vrai sheerios et que vous avez envie d’être de la partie le 6 avril prochain à l’AccorHotels Arena à Paris, n’hésitez pas à participer au jeu Virgin Radio pour gagner les dernières places. Bonne chance à tous !