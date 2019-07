Ed Sheeran ft. Travis Scott, Antisocial en live pour la première fois !

Le 12 juillet dernier, Ed Sheeran débarquait (une fois de plus) dans les charts avec un sixième opus de collaborations calibré : Camila Cabello, Eminem, Travis Scott, Chance The Rapper ou encore Bruno Mars, tous ont répondu à son appel. Résultat, Ed Sheeran a signé l'un de ses meilleurs opus de featuring. Si I Don't Care ft. Justin Bieber tourne en boucle sur les ondes du monde entier, c'est Antisocial qui retient aujourd'hui l'attention - et ce, pour deux raisons- : d'abord, Ed Sheeran a choisi de publier le clip le jour de la sortie. Ensuite, l'artiste a profité d'un passage à Londres pour rejoindre Travis Scott sur scène. L'idée ? Jouer leur morceau en live. Voyez plutôt :

Travis Scott a -dans le cadre de son "Astroworld – Wish You Were Here Tour"- investi l'O2 Arena de Londres. Ed Sheeran (lui aussi en tournée) a profité d'un passage dans la capitale britannique pour le rejoindre. Evidemment, explosion dans la foule qui a pu se déchaîner sur Antisocial ! Travis Scott rejoindra t-il Ed Sheeran lors des dernières dates du Divide Tour prévues pour août prochain ? Réponse d'ici quelques semaines !