Ed Sheeran, Fréro Delavega, Her... Les concerts d'avril à ne pas manquer à Paris

Alors que la saison les festivals estivaux arrive à grand pas, les concerts eux continuent dans la capitale, et ce mois-ci il y en aura encore un paquet à Paris. Vous ne savez pas où donner de la tête devant l’immensité de l’offre ? Heureusement, la rédac’ est là pour vous aiguiller ! Au programme, une grande pop star internationale de passage en France pour une date unique, un groupe danois hyper attachant, un duo qui s’apprête à tirer sa révérence, un autre duo que tout le monde s’arrache, un groupe électro qui fait son retour en 2017 mais aussi une chanteuse américaine qui est sur le point de sortir son quatrième album studio. Les concerts d’avril à ne pas manquer à Paris, c’est tout de suite sur VirginRadio.fr !

Mardi 4 avril : Lukas Graham à l’Olympia

On se souvient tous de l’excellent album éponyme de Lukas Graham porté par le tube 7 Years. Deux ans après, son exploitation continue avec Drunk In The Morning dont le clip a été mis en ligne la semaine dernière. Pour fêter ça, le groupe danois vous donne rendez-vous ce mardi 4 avril à l’Olympia, on ne sait pas pour vous, mais nous on y sera !

Jeudi 6 avril : Ed Sheeran à l’AccorHotels Arena

C’est un peu l’évènement musical du mois à Paris, Ed Sheeran sera à Paris ce jeudi 6 avril pour une date unique en France cette année, un mois après la sortie de son troisième album studio Divide. Ce sera l’occasion de découvrir ses nouveaux titres en live mais aussi de se délecter de ses anciens tubes le temps d’une soirée qui s’annonce inoubliable !

Vendredi 7 avril : Fréro Delavega à l’AccorHotels Arena

Sortez les mouchoirs, après trois ans de carrière Fréro Delavega s’apprêtent à tirer leur révérence à la fin de sa tournée qui s’achèvera le 10 juin prochain à Bordeaux. Leur dernière date parisienne aura lieu ce vendredi 7 avril et risque d’être chargée en émotion. Vous allez nous manquez Jérémy et Florian !

Mardi 11 avril : Her à la Gaité Lyrique

C’est un des nos coups de coeur du moment, le duo pop soul Her et leurs chansons sensuelles à souhait qui fait l’ode à la gente féminine ne devrait pas tarder à conquérir la France et le monde entier même. Tout le monde se les arrache et ils seront en concert de mardi 11 avril à La Gaité Lyrique pour une date qui affiche déjà complet !

Vendredi 21 avril : Jabberwocky à l’Olympia

Les Jabber (pour les intimes) qu’on avait découvert avec leur premier titre Photomaton en 2013 font de retour sur le devant de la scène cette année ! Ils ont sorti un EP surprise Make il y a quelques semaines en prémisses de leur second opus, et il y a fort à parier qu’ils nous en feront découvrir quelques extraits ce mois-ci à l’Olympia !

Samedi 22 avril : Charli XCX aux Étoiles

En attendant la sortie de son quatrième sortie studio, Charli XCX a dévoilé une mixtape de 10 chansons le mois dernier, Numer 1 Angel, sur laquelle on retrouve notamment un featuring de la Danoise Mo. La chanteuse britannique a choisi la salle intimiste du théâtre des Étoiles pour retrouver son public français, et la soirée risque d’être sacrément mouvementée !

Mais aussi… Sting les mercredi 12 et jeudi 13 avril à l’Olympia, Yuksek le mercredi 12 avril à la Cigale, LP le dimanche 13 avril à la Salle Pleyel, Cléa Vincent le mercredi 12 avril à la Gaité Lyrique, Mans Zelmerlow le mardi 25 avril au YOYO et Synapson le jeudi 27 avril au Zénith de Paris