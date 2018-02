Ed Sheeran fiancé, va t-il mettre fin à sa carrière ?

"Il arrêtera quand on le décidera !" a t-il pu lire sur les réseaux sociaux récemment. Oui mais la triste réalité, c'est que seul Ed Sheeran peut décider de prendre une telle décision. Et le pire, c'est que le plus souvent, il tient ses promesses. Vous vous souvenez, quand il a quitté les réseaux sociaux pendant un an ? Personne n'y croyait vraiment. Et pourtant, il l'a fait. Ed Sheeran a disparu de nos radars pendant de longs mois, préférant la nourriture asiatique ou les paysages d'Afrique aux plateaux télé - et on ne peut clairement pas lui en vouloir (si on en avait les moyens, on ferait pareil). Heureusement, il a fini par revenir, plus fort que jamais : en témoigne le succès de Divide.

Maintenant qu'il a le succès, les Grammys et sa fiancée, tout le monde se demande maintenant si, oui ou non, Ed Sheeran mettra fin à sa carrière. Le pire, c'est que ce n'est pas un secret, le chanteur a toujours dit qu'un jour, il arrêterait. Pire, il est même persuadé que son prochain album fera un flop - mais ça, c'est un autre débat. En fait, c'est une interview accordée au Daily Star qui a semé le doute : Ed Sheeran y a confié qu'effectivement, "il pensait sérieusement à mettre un point final à sa carrière d'artiste", rapporte Le Figaro. Maintenant que tous ses objectifs artistiques sont atteints (rappelons qu'en plus d'avoir joué dans Bridget Jones, il a fait une apparition dans Game of Thrones, qu'il a rempli Wembley, qu'il a fait plusieurs fois Glastonbury et qu'il s'apprête même à s'offrir deux stades de France), Ed Sheeran peut donc passer à la suite : «Ça ne m'intéresse plus, vu qu'il y a une autre vie dont je dois m'occuper.», a t-il déclaré.

On vous rassure, il n'y a qu'une condition qui poussera Ed Sheeran à déserter les charts : la paternité. Lorsqu'il aura des enfants, là, il mettra sa vie publique entre parenthèses. Ce qui nous laisse encore quelques mois (prions plutôt pour qu'il nous laisse quelques années) avant de définitivement lui dire adieu. Pour se consoler, il nous restera toujours les clips sur Youtube...!