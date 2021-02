Ed Sheeran fête ses 30 ans, retour sur quelques-uns de ses meilleurs lives (VIDEOS)

Ces derniers mois, Ed Sheeran aura surtout fait parler de lui pour sa générosité envers plusieurs associations. Après avoir fait de nombreux dons équivalant à plusieurs millions de livres durant la crise du coronavirus, le chanteur avait également accepté de donner une cours de musique à des élèves de sa région natale. Des gestes très généreux de la part de l'un des chanteurs les plus talentueux et prolifiques de la décennie et qui avait annoncé prendre une pause musicale il y a quelques mois. Un repos bien mérité pour celui qui avait enchaîné les tubes et les tournées et qui souhaitait se concentrer sur ses proches dont sa petite fille, Lyra Antarctica Seaborn Sheeran, née en septembre 2019.

Ce 17 février, Ed Sheeran célèbre ses 30 ans ! L'occasion pour nous de faire quelques pas en arrière et de revoir certaines des meilleures prestations de l'artiste. De Shape Of You à Perfect en passant par Thinking Out Loud, (re)découvrez quelques-uns des meilleurs lives de celui qui peut se vanter d'être le plus gros vendeur de disques de la décennie. Pas de quoi rougir pour autant puisque le jeune papa semble parfaitement garder les pieds sur terre.