Ed Sheeran fête Noël dans une adorable pub pour Spotify

On ne sait pas si Ed Sheeran est du genre à dresser un bilan de sa vie à chaque fin d'année mais en ce qui concerne sa carrière une chose est sûre : 2017 a été l'année de toutes les consécrations pour le chanteur. Sorti en mars dernier, son album ÷ est un véritable succès et a multiplié les records partout dans le monde. Autre joli score à ajouter à son CV, Ed Sheeran est l'artiste le plus streamé de l'année 2017 dans le monde sur Spotify. En guise de célébration, la plateforme de streaming vient de partager une nouvelle publicité sur le thème de la magie de Noël. Enfin le terme est relatif. Tout commence bien pourtant, entre le sapin clignotant et l'adorable bonhomme de pain d'épices à son effigie chantant le titre "Perfect", on s'attendait presque à une vidéo féerique. Jusqu'à ce que le bonhomme en question termine la tête brisée sous les molaires du chanteur. Allez, Joyeux Noël à tous !

C'est vrai qu'on a beaucoup (trop?) entendu "Perfect" ces dernières semaines, mais ça ne méritait peut-être pas autant de violence. On ne sait pas vous, mais le regard satisfait d'Ed Sheeran dévorant à pleines dents sa reproduction en biscuit nous donnerait presque des frissons. Pour la magie de Noël on repassera. Si Ed Sheeran n'est jamais le dernier pour jouer la carte de l'auto-dérision, il excelle aussi dans l'art de la poésie. La preuve, le clip de "Perfect" est absolument parfait pour se plonger dans l'esprit de Noël. Plusieurs versions de la chanson ont d'ailleurs été publiées récemment, notamment un featuring avec Beyoncé. Après un court break pendant les fêtes, Ed Sheeran se remettra au travail de plus belle. Il fait d'ores et déjà partie de la liste des performers aux prochains Brit Awards.