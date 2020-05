Ed Sheeran fait un énorme don à son ancienne école

Alors que certains font les gros titres pour la sortie d'un album ou l'annonce d'un concert en confinement, Ed Sheeran, quant à lui, semble bien loin de tout ça ! En effet, tandis que le monde de la musique essaye de survivre coûte que coûte à la crise du COVID-19, le chanteur britannique a décidé d'être généreux. Rappelez-vous, il y a peu on vous confiait que ce dernier avait récemment fait don de plus d'un million d'euros à plusieurs associations de sa région natale. C'est désormais pour une autre organisation chère à son coeur que l'interprète de Shape of You a mis la main au porte-monnaie. Un passe-temps généreux qui occupe visiblement parfaitement le chanteur qui vient d'entamer une pause dans sa carrière afin de se consacrer à sa famille.

En effet, Ed Sheeran vient d'offrir 170 000 livres (soit plus de 190 000 euros) à l'école Thomas Mills à Framlingham, là où il a passé une partie de sa scolarité dans le Suffolk. La somme, effectuée sur une période de près de deux ans, devrait permettre à cet établissement d'investir dans des équipements nécessaires aux élèves tels que des MacBooks, des appareils photo et une chambre noire de photographie. Un communiqué de presse précise d'ailleurs que "Grâce aux subventions accordées à l'école Thomas Mills, celle-ci a pu moderniser avec succès ses salles d'art, d'informatique et de musique pour permettre aux élèves d'améliorer leurs résultats scolaires". Un don très généreux de la part de l'un des artistes les mieux payés de ces dernières années qui avait également offert une leçon de musique à des élèves il y a quelques jours.