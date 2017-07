Ed Sheeran et Twitter, c'est une longue histoire. On se souvient qu'après le succès incontesté de Multiply, le chanteur avait annoncé vouloir se détacher des réseaux sociaux. Pendant un an (pile), il a donc parcouru le monde sans jamais rien poster (et on l'admire pour ça). Après ça, il est revenu pour annoncer la sortie de Divide. Jusque là, tout va bien. Sauf que récemment, Ed Sheeran a expliqué vouloir arrêter de lire les tweets et les fils d'actu pour ne plus croiser les haters - et c'est tout à son honneur. On pensait qu'il avait fait la paix avec le réseau social, on pensait que les drames étaient derrière. Oui mais, non ! Après son apparition remarquée dans Game of Thrones, l'interprète de Galway Girl a carrément supprimé son compte. Evidemment, on a tous pensé que les réactions (vives) des internautes y étaient pour quelque chose. Sauf que... non.

Last i'll say on this. I came off Twitter Coz I was always intending to come off Twitter, had nothing to do with what people said about my game of thrones cameo, because I am in game of thrones, why the hell would I worry what people thought about that. It's clearly fuckin' awesome. Timing was just a coincidence, but believe what you want. Here is an unrelated picture of me and my wonderful manager riding off into the sunset together Une publication partagée par Ed Sheeran (@teddysphotos) le 19 Juil. 2017 à 9h04 PDT

Il a choisi Instagram (forcément) pour s'expliquer : "C'est la dernière fois que je m'exprime là-dessus. J'ai supprimé mon compte Twitter parce que j'ai toujours eu l'intention de le faire. Ca n'a rien à voir avec ce que les gens ont pu dire quant à mon cameo dans Game of Thrones parce que bon, je suis dans Game of Thrones. Alors pourquoi est-ce que je m'arrêterais sur ce que les gens pensent ? P*tain, c'est clairement génial. Le timing était une coïncidence mais pensez ce que vous voulez. Voilà une photo (qui n'a aucun rapport) de mon merveilleux manager et moi". Voilà qui est dit. Normalement (on insiste sur le "normalement"), le chapitre Twitter est maintenant clos.