Ed Sheeran et Vianney reprennent Perfect pour Taratata et c'est magnifique (VIDEO)

Imaginez deux secondes une rencontre entre Vianney et Ed Sheeran... vous en rêviez ? Taratata et Nagui l'ont fait ! De passage sur le plateau de l'émission culte, Ed Sheeran est venu interpréter Shape of You mais aussi Bad Habits, extrait de son dernier album (publié le 29 octobre dernier)... l'occasion pour l'artiste britannique de rencontrer brièvement celui qui, en France, est considéré comme son homologue. Vianney et Ed Sheeran nous ont offert une interprétation aussi poétique que mémorable de Perfect et si vous l'avez manquée, on vous invite à la revoir juste ICI.

Et ne ratez pas Shape of You et Bad Habits en live pour TARATATA :

Pour plus de live, rendez-vous sur le site de Taratata.