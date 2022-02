Ed Sheeran et Taylor Swift dévoilent The Joker and The Queen, le remix (VIDEO)

Ed Sheeran et Taylor Swift de nouveau réunis sur le même projet ? Nombreux sont les fans qui y croyaient : lors de la sortie du clip de Shivers, Ed Sheeran portait fièrement une veste en cuir sur laquelle le nom de Taylor Swift était brodé tandis que, de son côté, la popstar, proposait un merch qui, inévitablement annonçait un éventuelle collaboration. Aux Brits Awards cette semaine, Ed Sheeran a profité d'une interview sur le tapis rouge pour confirmé que cette collaboration tant attendue verrait bien le jour : Ed Sheeran a fait appel à Taylor Swift pour nous offrir un remix de The Joker and the Queen et c'est à découvrir tout de suite :

"Taylor et moi avons écrit notre première chanson ensemble en 2012 et je suis honoré de l'avoir sur ce morceau", a écrit Ed Sheeran sur Instagram.

De son côté, Taylor Swift partage la vidéo sur ses réseaux sociaux sans manquer de laisser un message à son ami de dix ans : "Bravo", lance t-elle avant de reprendre : "cette vidéo me rappelle notre amitié et je n'arrive pas à croire que Jack et Ava de Everything Has Changed soient revenus pour ce clip !". Swift ira jusqu'à qualifier ce clip de "paradis de nostalgie". Pour rappel, en 2012, Ed Sheeran et Taylor Swift publiaient Everything Has Changed. Dans le clip, nous suivions deux amis d'enfance (qui, indirectement incarnent Taylor Swift et Ed Sheeran en personne). Les deux acteurs sont de retour pour ce clip et, comme Taylor Swift, on ne peut que se sentir nostalgique.

Les deux artistes allongent la liste déjà prestigieuse de leurs collaborations et quelque chose nous dit que ce n'est pas terminé !