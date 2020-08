Ed Sheeran et sa femme attendent leur premier enfant !

Ed Sheeran est de ces artistes qui savent se faire discret : après une tournée effrénée chargée de défendre l'album Divide, l'interprète de Shape of You a choisi (une fois de plus) de prendre une pause méritée. Il y a quelques mois, il annonçait ainsi vouloir se consacrer plus à sa famille (pour rappel, Ed Sheeran a épousé Cherry Seaborn en 2018). Et la bonne nouvelle, c'est que le couple attend un heureux évènement !

Ed Sheeran va être papa !

Sachez que ce futur bébé arrive plus vite que l'on pourrait le croire ! « Le confinement a été la parfaite excuse pour ne pas être trop vu dehors mais les choses se rapprochent et ils sont de plus en plus excités donc ils ont commencé à le dire à leurs amis et à leurs familles. », a confié une source au média britannique The Sun. A 29 ans, celui qui a été nommé artiste de la décennie au Royaume-Unis, s'apprête ainsi à faire ses premiers pas de la vaste univers de la paternité.