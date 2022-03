Ed Sheeran et J Balvin unissent leurs forces sur Sigue et Forever My Love

Ed Sheeran est sur tous les fronts ! Alors qu'il s'apprête à défendre son nouvel album avec le Mathematics Tour, l'artiste britannique nous offre pas moins de deux morceaux - Sigue et Forever my Love.

On le savait, Ed Sheeran préparait quelques surprises. Après quelques jours de patience, l'interprète de Shape of You nous a finalement offerts pas moins de deux collaborations avec J Balvin : "Il voulait m'attirer dans son monde et je voulais l'attirer dans le mien" a ainsi confié l'artiste britannique.

Sigue

Forever My Love

Revenant sur sa rencontre avec l'artiste colombien, Ed Sheeran a confié avoir croisé son chemin alors qu'il faisait du sport à New York : "Il n'y avait que lui et moi, c'était tôt le matin. J'ai reconnu sa voix alors qu'il était au téléphone alors je suis allé lui dire bonjour". Il poursuit : "Nous avons discuté si longtemps que nous avons fini par déjeuner, puis par prendre le thé l'après-midi. Puis, on est devenus des copains, on discutait sans arrêt". Si apprendre l'espagnol fut un "challenge" pour Ed Sheeran, le jeu en valait la chandelle.

Sigue et Forever My Love sont à découvrir sans plus attendre