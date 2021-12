Ed Sheeran et Elton John unissent leurs forces sur Merry Christmas

Oubliez (un peu) le traditionnel All I Wan For Christmas de Mariah Carey : cette année, Ed Sheeran et Elton John unissent leurs forces sur l'excellent Merry Christmas.

Vous l'attendiez ? Elle est là ! Après quelques semaines de teasing, les deux artistes britanniques viennent tout juste de nous offrir leur collaboration. Il y a quelques jours, Ed Sheeran empruntait la très célèbre scène des pancartes de Love Actually pour mieux expliquer que ce morceau, il le prépare depuis un an avec Elton John. Pour la petite histoire, l'interprète de Rocket Man a approché Sheeran, lui proposant de travailler sue une chanson de Noël. Ce à quoi ce dernier aurait répondu "oui, en 2022". Résultat, Ed Sheeran a écrit le refrain en une journée... et Merry Christmas sort avec un an d'avance !

De quoi se mettre dans l'ambiance des Fêtes !